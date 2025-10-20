عربي

واشنطن تحذّر: إسرائيل قد تتحرك منفردة إذا لم ينزع لبنان سلاح (حزب الله)

توم برّاك، المبعوث الأميركي إلى سوريا
رام الله - دنيا الوطن
حذّر توم برّاك، المبعوث الأميركي إلى سوريا، من أن إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة.

واعتبر برّاك أن نزع سلاح (حزب الله) لا يشكّل مطلبا أمنيا إسرائيليا فحسب، بل يمثل -وفق تعبيره- "فرصة للبنان للتجديد".

وبحسب تصريحاته، فإن الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار شريطة استعادة لبنان احتكاره للقوة الشرعية بقيادة قواته المسلحة.

وفي الخامس من آب/ أغسطس الماضي، قررت الحكومة اللبنانية حصر السلاح -بما فيه سلاح (حزب الله)- بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال شهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025، إلا أن القرار لاقى اعتراضا من (حزب الله) و(حركة أمل).

رفض وشروط

كما أكد الأمين العام لـ(حزب الله) نعيم قاسم مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، وهذا أسفر عما لا يقل عن 276 شهيدا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة