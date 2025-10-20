الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

رام الله - دنيا الوطنأصيب، صباح اليوم الإثنين، شاب بالرصاص الحي في القدم، قرب جدار الفصل العنصري، في بلدة الرام شمالي القدس.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت إلى المستشفى، اصابة لشاب يبلغ من العمر (22 عاماً)، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وأصابوه في قدمه، خلال تواجده قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام.وكان قد استشهد عدد من المواطنين برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في البلدة، كان آخرهم المواطن سليم راجي حسن أبو عيشة (57 عاماً) من بلدة الزبابدة إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح.