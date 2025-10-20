شؤون فلسطينية

ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق غزة

ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق غزة
ويتكوف برفقة كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيصلان اليوم إلى إسرائيل في محاولة للإشراف على تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى ضمان استمرار الهدنة ومتابعة تنفيذ بنودها على الأرض.

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن ويتكوف سيؤكد خلال مباحثاته في إسرائيل ومع الوسطاء أن اتفاق إنهاء الحرب ما زال سارياً وملزماً لجميع الأطراف، مشدداً على أن واشنطن تتابع باهتمام التطورات الميدانية في القطاع.

في وقت سابق الأحد، ألغت المحكمة المحلية في القدس المحتلة جلسات الاستماع الخاصة بشهادة نتنياهو في محاكمته الجنائية، والتي كان من المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، مشيرةً إلى "اجتماعات دبلوماسية عاجلة" قال رئيس الوزراء إنه يحتاج إلى حضورها. 

وأضاف محامو نتنياهو أنه لن يتمكن من الإدلاء بشهادته يومي الأربعاء أو الخميس أيضاً، بسبب زيارة فانس المرتقبة ومراسم أداء اليمين لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) الجديد ديفيد زيني.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، بأن إسرائيل تراجعت عن قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ضغوط أميركية، حيث وعدت تل أبيب واشنطن بأنها ستعيد فتح المعابر الاثنين.

ونقلت (القناة 12) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إنّ تل أبيب "تراجعت في ما يخص قرار عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك بعد ضغوط أميركية".

وأضاف المسؤول أنّ تل أبيب "وعدت واشنطن، بإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية اعتباراً من الاثنين".

وأكد المسؤول أنّ "قرار استئناف إدخال المساعدات إلى غزة، جاء تحت ضغط أميركي" مشيراً إلى أن "كل ما لا يرضي واشنطن يتم التراجع عنه فوراً". 

ولفت إلى أن "القرار الإسرائيلي بتجميد المساعدات تغيّر خلال ساعات قليلة فقط استجابةً للضغوط الأميركية، فيما يبقى معبر رفح مغلقاً حتى إشعارٍ آخر، وفق توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح

نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح