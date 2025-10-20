ترامب: قيادة (حماس) لم تتورط في أيّ خرق للاتفاق

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قيادة حركة (حماس) لم تتورط في أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن "بعض المتمردين داخل الحركة" هم من يقفون وراء الانتهاكات التي حدثت خلال الأيام الماضية.وشدد ترامب في تصريح صحفي له، الإثنين، أن التعامل مع خرق الاتفاق سيتم "بحزم ولكن كما يجب"، بما يضمن استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة.وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن كوشنر وويتكوف سيصلان اليوم إلى إسرائيل في محاولة للإشراف على تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، وسط مساعٍ أمريكية لضمان استمراره وتطبيق بنوده بشكل كامل.ونقلت القناة عن مصادر قولها إن ويتكوف سيؤكد خلال مباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين والوسطاء الإقليميين أن اتفاق إنهاء الحرب ما زال سارياً وملزماً لجميع الأطراف، وأن واشنطن تتابع عن كثب مدى التزام الجميع ببنوده.