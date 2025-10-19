شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع.. والقسام تنفي صلتها بأحداث رفح

توضيحية من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد مواطنين اثنين وجرح آخريْن في قصف من طائرات الاحتلال الحربية على شرق جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأحد.

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المكان، نظرا لخطورة الوضع هناك، ولأنه يصنف منطقة خطيرة.

وفي خرق جديد لوقف إطلاق النار، أفاد مصادر طبية باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على تجمّع للمواطنين غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة في بيان باستشهاد 18 مواطنا فلسطينيا وإصابة ثلاثة آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع.

ومن بين الشهداء 10 تم انتشالهم نتيجة قصف سابق و8 إثر استهداف مباشر من الاحتلال.

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو يقصف رفح جنوبي قطاع غزة إثر تبادل إطلاق نار بين الجيش ومن وصفتهم بالمسلحين، كما أكدت أن سلاح الجو يستهدف مناطق في جباليا شمالا، في حين طالب الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش باستئناف القتال.

وأكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيّم الوضع الأمني في غزة مع وزير للجيش ومسؤولين للرد على خرق وقف إطلاق النار، مضيفة أن نتنياهو غادر جلسة الحكومة لإجراء مشاورات أمنية عاجلة.

من جهتها، قالت (القناة 14) الإسرائيلية إن سلاح الجو شن غارات على أهداف في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة ردا على ما سمته خرق وقف إطلاق النار.

وأفادت القناة بوقوع انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي بمنطقة رفح.

وبحسب (القناة 12) نقلا عن مصادر مطلعة، فإن غارات على رفح جنوبي قطاع غزة تأتي في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.

تطورات وتعليقات

يأتي ذلك فيما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن "اشتباكا خطيرا وقع صباح اليوم في رفح جنوبي قطاع غزة"، وأشارت إلى تواصل الاشتباكات العنيفة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ما حصل في رفح جنوبي قطاع غزة "خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن الجيش سيرد بقوة، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وفي بيان له، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس: "سيتضح لحماس اليوم بالقوة أن الجيش الإسرائيلي عازم على حماية جنوده ومنع أي ضرر بهم".

وأضاف كاتس: "أوعزنا للجيش بأن يتحرك بقوة تجاه أهداف لحماس في غزة".

وتابع: "سوف تدفع حماس ثمنا باهظا عن كل إطلاق نار وكل خرق لوقف إطلاق النار، وإذا لم تفهم الرسالة فستتصاعد شدة الردود وتزداد قوة"، وفق قوله.

وفي تعليقه على هذه التطورات، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وقال بن غفير إن التصورات الخاطئة بأن حماس ستتخلى عن القتال أو حتى تلتزم بالاتفاق الذي وقعته تشكل خطرا على أمن إسرائيل.

أما زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان فقال إن هناك لغة واحدة للتعامل مع الشرق الأوسط هي القوة، مضيفا أن حماس تتجاوز الحدود لأن هناك من يسمح لها بذلك.

بيان القسام

وفي تعليقها على هذه التطورات قالت كتائب القسام، إنها تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وقالت، إنه ولا علم لنا بأي أحداث أو اشتباكات في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في آذار/ مارس الماضي.

وتابعت في بيانها، إنه لا معلومات لديها إن كانوا قد استشهدوا أم لا يزالون على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فـ"لا علاقة لها بأي أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مقاتل هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".

