(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس)، عزت الرشق، إن الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الاحتلال هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.وأضاف الرشق في تصريح له، الأحد، أن محاولات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التنصل من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف، في محاولة واضحة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين للاتفاق.ويأتي ذلك، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "سلاح الجو يهاجم أماكن في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومن وصفتهم بالمسلحين، وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيّم الوضع الأمني في غزة مع وزير الجيش ومسؤولين للرد على ما وصفته "خرق وقف إطلاق النار".من جهتها قالت (القناة 14) الإسرائيلية إن سلاح الجو شنّ غارات على أهداف في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة ردا على ما أسمته "خرق وقف إطلاق النار".وأفادت (القناة 14) بوقوع انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح.وبحسب (القناة 12) نقلا عن مصادر مطلعة فإن غارات على رفح جنوبي قطاع غزة تأتي في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.يأتي ذلك، بينما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن اشتباكا خطيرا وقع صباح اليوم في رفح جنوبي قطاع غزة.وعقب الحدث الأمني في رفح، دعا وزير الأمن القومي، الإسرائيلي المتطرف بن غفير نتنياهو لاستئناف الحرب على غزة بـ"كامل القوة".