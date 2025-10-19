شؤون فلسطينية

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان وقف الحرب، مشيراً إلى أنه منذ صدور قرار وقف الحرب استشهد 38 مواطناً وإصابة 143 مواطناً بجراح متفاوتة نتيجة الانتهاكات المتواصلة.

وأوضح المكتب في بيان له، الأحد، أن الاحتلال ارتكب 47 خرقاً موثقاً منذ إعلان انتهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، ما يعكس عدم التزامه بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والإرهاب ضد المدنيين.

وبيّن أن الخروقات تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وعمليات القصف والاستهداف المتعمد، واعتقال عدد من المدنيين في مختلف مناطق القطاع.

وأضاف أن الاحتلال نفّذ هذه الخروقات باستخدام آليات متمركزة على أطراف الأحياء السكنية، ورافعات إلكترونية مزوّدة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إلى جانب الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي حلّقت فوق المناطق السكنية ونفّذت عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وأكد المكتب الإعلامي أن الخروقات تم رصدها في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، ما يدل على استمرار الاحتلال في انتهاكاته الممنهجة رغم إعلان وقف الحرب، ومواصلته سياسة العدوان ضد السكان العزل.

أخبار ذات صلة

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

&quot;الأوقاف&quot;: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

"الأوقاف": فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و&quot;تقسيم غزة&quot; على الطاولة

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و"تقسيم غزة" على الطاولة

&quot;الأورومتوسطي&quot; يدين تدمير إسرائيل للبنى التحتية الممولة أوروبياً في غزة

"الأورومتوسطي" يدين تدمير إسرائيل للبنى التحتية الممولة أوروبياً في غزة

الشرطة بغزة: فتحنا تحقيقاً في ظروف مقتل المواطن هشام الصفطاوي بمخيم النصيرات

الشرطة بغزة: فتحنا تحقيقاً في ظروف مقتل المواطن هشام الصفطاوي بمخيم النصيرات

&quot;الأدلة الجنائية&quot; بغزة: 20 أسيراً فلسطينياً على الأقل تم إعدامهم ميدانياً برصاص الاحتلال⁠

"الأدلة الجنائية" بغزة: 20 أسيراً فلسطينياً على الأقل تم إعدامهم ميدانياً برصاص الاحتلال⁠

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

&quot;الأوقاف&quot;: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

"الأوقاف": فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

&quot;الأورومتوسطي&quot; يدين تدمير إسرائيل للبنى التحتية الممولة أوروبياً في غزة

"الأورومتوسطي" يدين تدمير إسرائيل للبنى التحتية الممولة أوروبياً في غزة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

ثلاث إصابات بينهم متضامن أجنبي إثر هجوم المستعمرين على قاطفي الزيتون في ترمسعيا

ثلاث إصابات بينهم متضامن أجنبي إثر هجوم المستعمرين على قاطفي الزيتون في ترمسعيا

نتنياهو: الحرب بغزة لم تنتهِ بعد وستستمر حتى نزع سلاح (حماس)

نتنياهو: الحرب بغزة لم تنتهِ بعد وستستمر حتى نزع سلاح (حماس)

إسرائيل تعلن استلام جثتين من غزة والجيش يكشف هوية إحداهما

إسرائيل تعلن استلام جثتين من غزة والجيش يكشف هوية إحداهما

ثابت يكشف عن خطة التعافي لقطاع الكهرباء في قطاع غزة بعد حرب الإبادة الإسرائيلية

ثابت يكشف عن خطة التعافي لقطاع الكهرباء في قطاع غزة بعد حرب الإبادة الإسرائيلية

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح

نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح

قضاء لبنان يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار

قضاء لبنان يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار