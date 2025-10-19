"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان وقف الحرب، مشيراً إلى أنه منذ صدور قرار وقف الحرب استشهد 38 مواطناً وإصابة 143 مواطناً بجراح متفاوتة نتيجة الانتهاكات المتواصلة.وأوضح المكتب في بيان له، الأحد، أن الاحتلال ارتكب 47 خرقاً موثقاً منذ إعلان انتهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، ما يعكس عدم التزامه بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والإرهاب ضد المدنيين.وبيّن أن الخروقات تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وعمليات القصف والاستهداف المتعمد، واعتقال عدد من المدنيين في مختلف مناطق القطاع.وأضاف أن الاحتلال نفّذ هذه الخروقات باستخدام آليات متمركزة على أطراف الأحياء السكنية، ورافعات إلكترونية مزوّدة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إلى جانب الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي حلّقت فوق المناطق السكنية ونفّذت عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.وأكد المكتب الإعلامي أن الخروقات تم رصدها في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، ما يدل على استمرار الاحتلال في انتهاكاته الممنهجة رغم إعلان وقف الحرب، ومواصلته سياسة العدوان ضد السكان العزل.