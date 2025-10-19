شؤون فلسطينية

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

جنود إسرائيليون يتوغلون في غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو يهاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومن وصفتهم بالمسلحين، وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيّم الوضع الأمني في غزة مع وزير الجيش ومسؤولين للرد على ما وصفته "خرق وقف إطلاق النار".

من جهتها قالت (القناة 14) الإسرائيلية إن سلاح الجو شنّ غارات على أهداف في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة ردا على ما أسمته "خرق وقف إطلاق النار".

وأفادت (القناة 14) بوقوع انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح.

وبحسب (القناة 12) نقلا عن مصادر مطلعة فإن غارات على رفح جنوبي قطاع غزة تأتي في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.

يأتي ذلك بينما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن اشتباكا خطيرا وقع صباح اليوم في رفح جنوبي قطاع غزة.

وعقب الحدث الأمني في رفح.. دعا وزير الأمن القومي، الإسرائيلي المتطرف بن غفير نتنياهو لاستئناف الحرب على غزة بـ"كامل القوة".

وفي وقت سابق أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطِرة والمتكررة، بلغت 47 خرقا موثقا.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان، أن هذه الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المدنيين، في ممارسات "تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب".

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات المسيّرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية، وتنفذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح

نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح

قضاء لبنان يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار

قضاء لبنان يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار