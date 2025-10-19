وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت إن العلاقة مع روسيا والصين وأوروبا تقررها مكانة سوريا، مؤكدا أن كل التحركات الدبلوماسية للحكومة هادئة ومخطط لها ولا يوجد فيها أي تنازل عن حقوق السوريين.وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية (رسمية)، قال الشيباني إن التعامل مع روسيا، التي زارها الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام، كان فيه تدرج ولم تحصل أي اتفاقيات جديدة، والاتفاقيات بين موسكو والنظام السابق معلقة، ولا نقبل بها، وفق تعبيره.وبشأن العلاقة مع الصين، قال إنه تمت إعادة تصحيح العلاقة مع هذا البلد الذي كان يقف سياسيا "إلى جانب النظام البائد ويستخدم الفيتو لصالحه"، مضيفا أنه في بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين.واتهم الشيباني إسرائيل بانتهاج مشروع توسعي قائلا إنها تحاول فرض واقع جديد، مستغلة التغيير الذي حصل في سوريا، وإن ممارساتها تعزز عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة.