"الأورومتوسطي" يدين تدمير إسرائيل للبنى التحتية الممولة أوروبياً في غزة

رام الله - دنيا الوطنأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشدّ العبارات التدمير المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد المشاريع والبُنى التحتية والوحدات السكنية التي شُيدت بتمويل كلي أو جزئي من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، سواء عبر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية أو من خلال مؤسسات أممية، على رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خلال جريمة الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل منذ عامين على قطاع غزة.وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي، الأحد، أنّ التدمير الإسرائيلي المنهجي لا يستهدف أصولا مادية فحسب، بل يطال منظومات حيوية أُنشئت لضمان الحقوق الأساسية في الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق، على نحو يجعل استهدافها انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.وتشمل الأضرار الأولية التي وثقها فريق المرصد الأورومتوسطي مشاريع لتحلية المياه، ومستشفيات وعيادات ومراكز صحية، ومدارس، فضلا عن وحدات سكنية أُقيمت ضمن برامج إعادة الإعمار المموّلة من الاتحاد الأوروبي.