الشرطة بغزة: فتحنا تحقيقاً في ظروف مقتل المواطن هشام الصفطاوي بمخيم النصيرات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، في تصريح مقتضب، أنها فتحت تحقيقاً في ظروف مقتل المواطن هشام محمد الصفطاوي (57 عاماً)، يوم أمس السبت، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأمس السبت، قالت العائلة، في بيان، إن "قوة كبيرة من كتائب القسام شنت هجومًا مسلحًا على منزل للعائلة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة"، وفق قولها.وأضافت أنه "تم الاعتداء على حرمة البيت، والتعدي على النساء والأطفال، وتجرأت مجموعة من القتلة على استباحة الدم الفلسطيني، وانتهكت حرمة بيت هشام في مشهد يعتصر القلب ألمًا، ويثير فينا الغضب والذهول"، وفق تعبير البيان.وتابعت العائلة: "لن نسامح بحق ابننا هشام، وكل من تعدى على البيت وأطلق النار هو بالنسبة لنا بحكم القاتل، وسنلاحق هذا الحق بكل الوسائل المشروعة، القانونية والعشائرية".وأشارت إلى أنها "لن تقيم بيت عزاء حتى يتم تقديم المجموعة القاتلة للمحاكمة والقصاص"، مضيفة: "سنحاسب كل من سولت له نفسه الاعتداء على عائلتنا، وذلك عبر الطرق القانونية والعشائرية".