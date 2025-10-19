مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن هناك تحضيرات جارية لعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، المقرر بالقاهرة، مؤكدا على "أهمية تنسيق الجهود العربية لضمان نجاحه".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي، ونظيره الجزائري أحمد عطاف، أمس السبت، تناول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.ووفق البيان، تطرق الاتصال مع عطاف، إلى المستجدات الإقليمية، حيث استعرض عبد العاطي، نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، التي استضافتها مصر قبل أيام.وأكد على أهمية البناء على هذا الإنجاز التاريخي لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.وخلال الاتصال، أشار عبد العاطي، إلى "التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية المقرر بالقاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة".وأكد على "أهمية تنسيق الجهود العربية لضمان نجاحه وحشد الدعم اللازم لتمويل عملية إعادة الإعمار".والأربعاء، قال عبد العاطي، إن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، لإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق خمس سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.