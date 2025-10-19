"الأدلة الجنائية" بغزة: 20 أسيراً فلسطينياً على الأقل تم إعدامهم ميدانياً برصاص الاحتلال⁠

رام الله - دنيا الوطنقال مختص الأدلة الجنائية وعضو لجنة الجثامين في وزارة الصحة بغزة سامح حمد إن 20 أسيراً فلسطينياً على الأقل تم إعدامهم ميدانياً برصاص الاحتلال، مشيراً إلى أن ما تم توثيقه من حالات يكشف عن انتهاكات جسيمة بحق الأسرى.وأوضح حمد في تصريح لـ(الجزيرة مباشر) أنه تم التعرف على هوية 25 شهيداً بعد تسلّم جثامينهم من الصليب الأحمر، لافتاً إلى أن حالة الجثامين تؤكد تعرض الشهداء للتعذيب والإعدام الميداني على أيدي قوات الاحتلال.وأضاف أن لجنة الجثامين في وزارة الصحة تنتظر إفراج الاحتلال عن 450 جثماناً لشهداء فلسطينيين ما تزال محتجزة، لاستكمال إجراءات الفحص والتوثيق والتسليم لعائلاتهم.