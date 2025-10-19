قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح الأحد، 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بما فيها القدس، بينهم ثلاثة أطفال، وأسرى سابقون.وأوضح نادي الأسير، أن الاحتلال يواصل من عمليات الاعتقال الممنهجة في الصّفة والتي توزعت الليلة الماضية على محافظات نابلس، سلفيت، قلقيلية، رام الله.إلى جانب ذلك شهدت محافظة طوباس الليلة الماضية عملية اقتحام وتنكيل واسعة رافقها عمليات تحقيق ميداني، واعتداءات بحقّ المواطنين، بالاضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية.يُشار إلى أنّ عمليات الاعتقال هذه تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.