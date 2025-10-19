ثلاث إصابات بينهم متضامن أجنبي إثر هجوم المستعمرين على قاطفي الزيتون في ترمسعيا

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان ومتضامن أجنبي، اليوم الأحد، إثر اعتداء مستعمرين على قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في ترمسعيا واعتدوا عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابة شاب وامرأة ومتضامن أجنبي برضوض وجروح متفاوتة.وأضافت أن قوات الاحتلال برفقة عدد من المستعمرين هاجموا المواطنين وأطلقوا النار صوبهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة "واد عمار"، ومنعتهم من إكمال قطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم بالقوة، كما أضرم المستعمرون النار في مركبتين تعود للمواطنين شاهر أبو عليا ومحمد أبو عليا.وكانت قوات الاحتلال قد نصبت صباحا، حاجزا عسكريا "طيارا" عند مدخل ترمسعيا الرئيسي، واحتجزت عددا من المركبات وفتشتها.وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 33 مواطنا، في الضفة.كما تسببت اعتداءات الاحتلال ومستعمريه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.