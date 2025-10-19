بلدية غزة: أكثر من ربع مليون طن نفايات متراكمة والأمراض تنتشر بالمدينة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة أن أكثر من ربع مليون طن من النفايات ما تزال متراكمة في أنحاء المدينة، نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآليات ومعدات البلدية، ما أدى إلى تعطّل منظومة النظافة بشكل شبه كامل.وأوضحت البلدية في تصريح لها، الأحد، أن المكبّات العشوائية للنفايات باتت تحاصر منازل المواطنين في عدة مناطق داخل مدينة غزة، مسببةً معاناة كبيرة للأهالي وصعوبة في الحركة والحياة اليومية.وأكدت أن تراكم النفايات وغياب الآليات الحديثة للتخلّص منها أدّيا إلى انتشار الأمراض والأوبئة، في ظل تدهور الوضع الصحي والبيئي داخل المدينة.وأضافت بلدية غزة أنها سلّمت المؤسسات الدولية قائمة باحتياجاتها العاجلة لإعادة تشغيل خدمات النظافة، إلا أنها لم تتلقَّ سوى وعود ما تزال حبرًا على ورق دون أي تنفيذ فعلي حتى الآن.