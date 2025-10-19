شؤون فلسطينية

الدفاع المدني بغزة: 70 ألف طن من المواد غير المتفجرة تهدد سكان القطاع

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن القطاع يفتقر لكل مقومات الحياة وتنعدم فيه الخدمات الأساسية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان منذ أشهر طويلة.

وأوضح بصل أن في قطاع غزة نحو 70 ألف طن من المواد غير المتفجرة، مشيراً إلى أنها تشكل تهديداً كبيراً لحياة السكان وتعيق جهود الإنقاذ والإعمار في المناطق المدمّرة.

وأضاف أن عمليات البحث عن جثامين الشهداء تحت الركام تحتاج إلى وقت طويل وإلى معدات لا تتوفر لدى فرق الدفاع المدني، ما يجعل مهمة الوصول إلى الضحايا أكثر تعقيداً وخطورة.

