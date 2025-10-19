أبو سلمية: الاحتلال سلّم 130 جثماناً لفلسطينيين بحالة صعبة وعليها آثار تعذيب

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية أن الاحتلال الإسرائيلي سلّم 130 جثماناً لفلسطينيين، مشيراً إلى وجود وعود بتسليم 450 جثماناً آخرين خلال الأيام القادمة.وأوضح أبو سلمية أن الجثامين بحالة صعبة للغاية نتيجة تعذيب وتنكيل الاحتلال، حيث يظهر على عدد منها علامات الضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، ما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرّض لها الضحايا قبل استشهادهم.وأضاف أنه في مشهد إنساني مؤلم، جرى جمع الأهالي في مجمع ناصر الطبي في محاولة للتعرّف على جثامين أبنائهم، لافتاً إلى أن بعض العائلات تمكنت من الاستدلال على ذويها من خلال الملابس أو علامات بسيطة، فيما تعرفت أخرى على الوجوه التي لا تزال ملامحها واضحة.وأشار أبو سلمية إلى أن بعض الجثامين التي سلّمها الاحتلال كانت مفتوحة البطن ومحشوة بالقطن، في حين بدت فارغة من الأعضاء الداخلية، في مشهد وصفه بالصادم والقاسي على ذوي الشهداء والطواقم الطبية.وأكد أنه حتى اللحظة لم يتم دفن أي من الجثامين، مشيراً إلى أنه سيتم دفنهم خلال أسبوع في مقابر جماعية بمدينة دير البلح، بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتعرف عليهم قدر الإمكان.وفي ختام تصريحه، شدد مدير مجمع الشفاء الطبي على أنه لم يدخل أي شيء على الصعيد الطبي إلى قطاع غزة منذ فترة، مؤكداً أن القطاع الصحي لم يشهد أي تحسن رغم الأوضاع الكارثية التي يعيشها جراء العدوان والحصار المستمر.