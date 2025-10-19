نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح

ولفت نتنياهو إلى أن الهدف يكمن في الوصول إلى "اتفاق مع النظام السوري بشأن تجريد جنوب غرب سوريا من السلاح وحماية الدروز".

وأضاف نتنياهو أن حكومته لن تسمح بأي هجوم على الدروز في المنطقة، وأن حكومته تعمل على نزع السلاح من الجنوب السوري، مشيرا إلى أن الوجود الإسرائيلي هناك يأتي بدعوى منع التهديدات الأمنية.