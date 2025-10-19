نتنياهو: الحرب بغزة لم تنتهِ بعد وستستمر حتى نزع سلاح (حماس)

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن حربه على غزة ستستمر حتى تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتحويل القطاع إلى "منطقة منزوعة السلاح".وأضاف نتنياهو خلال مقابلة أجراها مع القناة (14) الإسرائيلية، أن "الحرب لم تنتهِ بعد، وهناك عدة أمور يجب القيام بها، وستستمر حتى تطبيق الاتفاق كاملا ونزع سلاح حماس، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح"، وفق تعبيره.وانتقد نتنياهو، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قائلا إنها "انقلبت على إسرائيل تحت ضغط دولي، ووقعت خلافات صعبة (معها) فيما يتعلق بتعليق شحنات الأسلحة (الأمريكية لإسرائيل)".وقال إنه واجه "ضغوطا شخصية وإعلامية هائلة لوقف الحرب"، لكنه رفض ذلك.وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصلت حركة حماس وإسرائيل، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.وتتألف خطة ترامب من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.