نتنياهو: الحرب بغزة لم تنتهِ بعد وستستمر حتى نزع سلاح (حماس)
بنيامين نتنياهو - رئيس وزراء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن حربه على غزة ستستمر حتى تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتحويل القطاع إلى "منطقة منزوعة السلاح".

وأضاف نتنياهو خلال مقابلة أجراها مع القناة (14) الإسرائيلية، أن "الحرب لم تنتهِ بعد، وهناك عدة أمور يجب القيام بها، وستستمر حتى تطبيق الاتفاق كاملا ونزع سلاح حماس، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح"، وفق تعبيره.

وانتقد نتنياهو، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قائلا إنها "انقلبت على إسرائيل تحت ضغط دولي، ووقعت خلافات صعبة (معها) فيما يتعلق بتعليق شحنات الأسلحة (الأمريكية لإسرائيل)".

وقال إنه واجه "ضغوطا شخصية وإعلامية هائلة لوقف الحرب"، لكنه رفض ذلك.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصلت حركة حماس وإسرائيل، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتتألف خطة ترامب من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

ثلاث إصابات بينهم متضامن أجنبي إثر هجوم المستعمرين على قاطفي الزيتون في ترمسعيا

بلدية غزة: أكثر من ربع مليون طن نفايات متراكمة والأمراض تنتشر بالمدينة

الدفاع المدني بغزة: 70 ألف طن من المواد غير المتفجرة تهدد سكان القطاع

أبو سلمية: الاحتلال سلّم 130 جثماناً لفلسطينيين بحالة صعبة وعليها آثار تعذيب

نتنياهو: الحرب بغزة لم تنتهِ بعد وستستمر حتى نزع سلاح (حماس)

(القناة 12): واشنطن غير راضية عن قرار نتنياهو إبقاء معبر رفح مغلقاً

إسرائيل تعلن استلام جثتين من غزة والجيش يكشف هوية إحداهما

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

(حماس) ترد على قرار نتنياهو منع فتح معبر رفح وتوجّه رسالة إلى الوسطاء

فتوح يدين المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في حي الزيتون

بلدية غزة: دمار واسع بشبكات الصرف وتوقف المضخات ينذر بكارثة بيئية خطيرة

الأمم المتحدة تحذّر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة بعد وقف إطلاق النار

(أونروا): أكثر من 8000 معلم في غزة مستعدون لاستئناف التعليم

مسؤول أممي: وضع كارثي بغزة ونوعية المساعدات لا تقل أهمية عن كميتها

الاحتلال يفرض حصاراً على بلدة بيتا جنوب نابلس

قائد "المركزية الأمريكية" يزور إسرائيل للإشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار بغزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح

قضاء لبنان يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار

الدوحة تستضيف محادثات بين أفغانستان وباكستان

شهيد وإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان