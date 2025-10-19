(القناة 12): واشنطن غير راضية عن قرار نتنياهو إبقاء معبر رفح مغلقاً

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (12) الإسرائيلية، مساء أمس، بأن الولايات المتحدة "غير راضية" عن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر.ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي رفيع، لم تسمه قوله إن "واشنطن غير راضية عن قرار نتنياهو إبقاء معبر رفح مغلقا، وإدارة الرئيس ترامب مستاءة من قرار تل أبيب".وأضاف: "الولايات المتحدة ستتولى القيادة واتخاذ القرارات المتعلقة بكل ما يجري في غزة"، في إشارة إلى نية واشنطن إدارة مراحل تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر.وأوضح أن واشنطن "غير راضية" عن خطوات نتنياهو الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإغلاق معبر رفح وتأخير تنفيذ التفاهمات الميدانية.وفي السياق ذاته، نقلت (هيئة البث الرسمية)، عن مصادر أمريكية، لم تسمها، أن واشنطن حذّرت إسرائيل من فرض عقوبات جديدة على (حماس) في الوقت الراهن.وأوضحت أن (حماس)، بدأت عمليات حفر في مدينة خان يونس، جنوبي غزة، للبحث عن بعض الجثامين المدفونة فيها.