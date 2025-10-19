إسرائيل تعلن استلام جثتين من غزة والجيش يكشف هوية إحداهما

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أنها تسلمت جثتين جديدتين من قطاع غزة، فيما أكد جيش الاحتلال صباحا أن معهد الطب الشرعي تمكن من تحديد هوية إحداهما.وقال الجيش في بيان له إنه "بعد استكمال إجراءات التشخيص في معهد الطب الشرعي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو الجيش عائلة المختطف رونين طومي انجل أن جثته أعيدت إلى إسرائيل ليوارى الثرى".وأضاف الجيش أنه "وفق المعلومات الاستخباراتية الواردة فقد قتل رونين على يد حماس في السابع من أكتوبر 2023 في كيبوتس نير عوز ليتم اختطاف جثته إلى داخل قطاع غزة".وأكد الجيش الإسرائيلي أن "عملية تشخيص الجثة الثانية لا تزال مستمرة بمعهد الطب الشرعي".وأكد "يواصل بذل كافة الجهود لاعادة المختطفين الشهداء ويستعد لمواصلة تطبيق الاتفاق"، دعا "حماس إلى الوفاء باستحقاقاتها في الاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لاعادة كافة المختطفين الشهداء ليتم تشييعهم"، وفق ما جاء في البيان.