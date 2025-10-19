شؤون فلسطينية

ثابت يكشف عن خطة التعافي لقطاع الكهرباء في قطاع غزة بعد حرب الإبادة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، محمد ثابت، عن حجم الخسائر الكارثية التي لحقت بقطاع الكهرباء في أعقاب الحرب، والتي بلغت نحو 728 مليون دولار في قطاع التوزيع.

وقال ثابت إن أكثر من 80% من الشبكات والآليات دُمّرت بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 90% من المستودعات و70% من المباني التابعة للشركة.

وأوضح ثابت أن الشركة واصلت دعم الجهود الوطنية لتأمين الكهرباء لمراكز الإيواء والنازحين رغم الظروف الميدانية الصعبة، حيث جرى إصلاح خط (كوسوفيم) الحيوي الذي يزوّد محطة تحلية المياه بالطاقة، ما مكّنها من إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه يومياً لصالح السكان.

وبيّن أن الشركة وضعت خطة تعافٍ شاملة لإعادة بناء المنظومة الكهربائية في القطاع، مقسّمة إلى ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة أولى تمتد لشهرين لإعادة تأهيل الشبكات الحيوية، تليها مرحلة ثانية تستمر ستة أشهر، وصولاً إلى مرحلة ثالثة تمتد لثلاث سنوات لإعادة الإعمار الكامل واستعادة كفاءة البنية التحتية للطاقة.

وأشار ثابت إلى أن الاحتياجات الطارئة للشركة تتضمن توفير 50 مولداً متنقلاً بقدرة 500 KVA، و2000 عمود حديدي و5000 عمود خشبي، إلى جانب 500 كيلومتر من شبكات الضغط المنخفض و400 كيلومتر من شبكات الضغط المتوسط، بالإضافة إلى رافعات وحفّارات ومركبات هندسية لازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والإعمار.

وأكد أن جزءاً من هذه المعدات والاحتياجات متوفر بالفعل، إلا أنه يحتاج إلى تسهيلات عاجلة لإدخاله إلى غزة، مشدداً على أن الشركة جاهزة لبدء عمليات الصيانة فور السماح بدخولها، تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً إلى مختلف المناطق المتضررة.

وختم ثابت بالتأكيد على أن شركة توزيع الكهرباء تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة إلى الاستجابة السريعة لخطة التعافي ودعم الجهود الوطنية الرامية لإعادة الحياة إلى قطاع الكهرباء في غزة، باعتباره عنصراً أساسياً في عملية إعادة الإعمار واستقرار الخدمات الأساسية للسكان.

