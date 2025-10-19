(حماس) ترد على بيان الخارجية الأمريكية: الادعاءات باطلة وتتماهى مع الدعاية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاحد، بياناً صحفياً ردّاً على بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وعبّرت الحركة في بيناها عن رفضها الكامل للادعاءات التي وردت في البيان الأمريكي، مؤكدةً أنها تنفي جملةً وتفصيلاً المزاعم الموجّهة بحقها حول ما وصفته الخارجية بـ"هجوم وشيك" أو "انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقالت الحركة إنّ "الادعاءات الأمريكية باطلة تماماً، وتتماهى بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضللة"، معتبرةً أنها "توفّر غطاءً لاستمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه وعدوانه المنظّم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف البيان أنّ "الحقائق على الأرض تكشف عكس ما تدّعيه واشنطن، موضحاً أن سلطات الاحتلال هي التي شكّلت وسلّحت وموّلت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف وسرقة شاحنات المساعدات والسطو على الممتلكات المدنية".

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي اعترف علنًا بجرائم هذه العصابات عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوّرة، ما يؤكد تورّطه المباشر في نشر الفوضى والإخلال بالأمن داخل القطاع".

وأوضح أن "الأجهزة الشرطية في غزة، وبمساندة أهلية وشعبية واسعة، تقوم بواجبها الوطني في ملاحقة تلك العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، وذلك حمايةً للمواطنين وصونًا للممتلكات العامة والخاصة".

وأكدت الحركة أن "محاولات قلب الحقائق من قبل الإدارة الأمريكية تأتي في سياق الانحياز الكامل للاحتلال، وتجاهلها للجرائم اليومية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني"، داعيةً إلى "موقف دولي نزيه يوقف العدوان ويضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بصورة عادلة".

وختمت حماس بيانها بدعوة الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن ترديد رواية الاحتلال المضللة، والتركيز بدلاً من ذلك على لجم انتهاكات إسرائيل المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم العصابات الإجرامية وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

