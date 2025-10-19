"الخارجية الأمريكية": حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تخطط لانتهاك وشيك لاتفاق وقف إطلاق النار بهجوم في غزة.وفي تغريدة نشرتها الإدارة الأمريكية على حساب وزارة الخارجية على موقع إكس قالت "الولايات المتحدة أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بالتقارير الموثوقة التي تشير إلى انتهاك وشيك من جانب حماس ضد سكان غزة".وأورد البيان المزيد من التفاصيل مردفا “الهجوم الذي يخطط له ضد المدنيين في غزة يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق السلام ويعرقل الإنجاز الذي تم التوصل إليه عبر جهود الوساطة ويطالب الضامنون حماس بالالتزام بتعهداتها ضمن اتفاق السلام”.وحذر البيان الأمريكي حركة حماس من المضي قدما فيما سماه بالانتهاك المزمع قائلا ” في حال نفذت حماس هذا الهجوم سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار”.واختتمت الخارجية بيانها بالتشديد على التزامها بالاتفاق مع الدول الضامنة لاستمرار حال التهدئة على الأرض في القطاع.