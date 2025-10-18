الاحتلال يسلم 15 جثماناً لشهداء من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، باستلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم، اليوم السبت، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانا.وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن الطواقم الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.وأوضحت أت بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، إضافة إلى أن معظمهم مشوهين أو بأعضاء مسروقة.وأشارت إلى أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية سبعة شهداء من قبل ذويهم.