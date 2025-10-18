الدوحة تستضيف محادثات بين أفغانستان وباكستان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حكومة طالبان أن وفدا برئاسة وزير الدفاع محمد يعقوب وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات مع وفد باكستاني بوساطة قطرية، بعد انهيار الهدنة بين البلدين مساء الجمعة.وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر منصة "إكس" "توجه وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية بقيادة وزير الدفاع محمد يعقوب إلى الدوحة اليوم (السبت)".وكان التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن في وقت سابق أن وفدا باكستانيا سيتوجه السبت إلى قطر لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية.وتأتي هذه المفاوضات وسط تبادل للاتهامات بين كابل وإسلام آباد، إذ تتهم باكستان طالبان الأفغانية بإيواء مسلحي طالبان الباكستانية، بينما تدين كابل الغارات الجوية الباكستانية على إقليم باكتيكا التي أوقعت ضحايا مدنيين.وقالت مصادر إن الوساطة القطرية تسعى لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهم أمني طويل الأمد بين الجانبين.وكانت كابل وإسلام آباد قد اتفقتا على وقف إطلاق نار مؤقت، يوم الأربعاء الماضي، بعد تصاعد التوترات بين الجارتين جراء غارات جوية واشتباكات برية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات.