ترامب: حان الوقت لإنهاء حرب أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع معه في البيت الأبيض الجمعة أن الوقت حان لإبرام اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن الجانبين يجب أن "يعلنا النصر" ويوقفا إراقة الدماء.وقال ترامب في منشور على (تروث سوشيال): "اللقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان شيقا ووديا للغاية".وأضاف: "حان الوقت لوقف القتل وإبرام صفقة بين روسيا وأوكرانيا. لقد سفك ما يكفي من الدماء، ويجب أن يتوقف الطرفان حيث هم الآن".وتابع قائلا: "ليعلن كل طرف النصر وليقرر التاريخ ما حدث. لا مزيد من إطلاق النار أو الموت أو الإنفاق المالي غير المستدام".وأشار إلى أنه "بسبب حرب أوكرانيا يقتل الآلاف أسبوعيا لذلك يجب أن يعود الجميع إلى منازلهم وعائلاتهم بسلام".وشدد الرئيس الأميركي على أن "حرب أوكرانيا ما كانت لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا".من جانبه، قال زيلينسكي إنه "منفتح على صيغ ثنائية أو ثلاثية للمحادثات وعلى أي شكل من أشكال الحوار يمكن أن يقربنا من تحقيق السلام".وأكد الرئيس الأوكراني على أنه "لا إعلان بشأن صواريخ توماهوك، وواشنطن لا تريد التصعيد".واستقبل ترامب نظيره زيلينسكي في البيت الأبيض، الجمعة، في زيارة تتسم بأهمية كبيرة وسط محاولات إنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.ووقف الرئيسان أمام عدسات الكاميرا قبل دخولهما البيت الأبيض، في اجتماع يأتي بعد يوم من إعلان ترامب المفاجئ عن قمة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبينما رأى الرئيس الأميركي أن بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، اعتبر زيلينسكي أن موسكو تسعى إلى مواصلة "غزو" بلاده.وصرّح ترامب خلال اللقاء قائلا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب"، وذلك بعدما قال زيلينسكي إن الرئيس الروسي "ليس جاهزا" للسلام.ورغم ذلك، قال ترامب إنه يدرك أن بوتين "ربما يحاول كسب الوقت".ومن جهة أخرى، ذكر ترامب أنه "من السابق لأوانه تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك"، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل ذلك.