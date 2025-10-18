شهيد وإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان

رام الله - دنيا الوطناستشهد شخص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة خربة سلم قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، مساء اليوم الجمعة؛ مع تواصل وتصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.وأعلن جيش الاحتلال، في بيان مساء الجمعة، قتل عنصر في حزب الله نسب إليه "العمل على إعادة تأهيل القدرات العسكرية للحزب في منطقة خربة سلم جنوبي لبنان"؛ كما قال إنه دمر مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في قرية يارون.وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن "غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية مستهدفة بصاروخ موجه سيارة في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل. وأفيد بوقوع إصابات".يأتي ذلك غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع وبلدات في جنوب لبنان ومنطقة البقاع شرقي البلاد، أسفرت عن شهيد و7 إصابات، إذ ادعى الجيش الإسرائيلي أنها استهدفت بنى تحتية ومواقع تحت الأرض لحزب الله وجمعية "أخضر بلا حدود".ورغم التوصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.