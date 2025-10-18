بلدية غزة: دمار واسع بشبكات الصرف وتوقف المضخات ينذر بكارثة بيئية خطيرة

رام الله - دنيا الوطنقالت بلدية غزة، إن المضخات الثماني في المدينة توقفت بشكل تام أو جزئي جراء التوغل الإسرائيلي، ما تسبب في شلل شبه كامل بمرافق الصرف الصحي.وأوضحت البلدية في تصريحات صحفية، أن شبكات الصرف الصحي تعرضت لدمار واسع، الأمر الذي أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه داخل المدينة، محذّرة من التداعيات الخطيرة لذلك على البنية التحتية والخدمات العامة.وأضافت البلدية: "نحن أمام كارثة بيئية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية"، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بتفاقم الأضرار البيئية والصحية في مختلف مناطق القطاع.وأكدت بلدية غزة أنها تواجه خطر تلوث مياه البحر واختلاط مياه الصرف الصحي بخزانات مياه الشرب، مطالبةً بضرورة إدخال معدات الصيانة ومولدات الكهرباء بشكل عاجل لصيانة مرافق المياه وإعادة تشغيلها.