شؤون فلسطينية

(أونروا): أكثر من 8000 معلم في غزة مستعدون لاستئناف التعليم

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت  وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن أكثر من 8000 معلم  لديها على استعداد لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم واستئناف تعليمهم في قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في بيان صحفي اليوم، إنها "أكبر منظمة إنسانية في غزة ويجب السماح لها بالقيام بعملها دون عوائق".
وأشارت إلى أن الأطفال في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لفترة طويلة جدا.

وفي وقت سابق، قال لمستشار الإعلامي لـ(أونروا)، عدنان أبو حسنة، إنّ قرابة 300 ألف طالب سيستأنفون تعليمهم في مدارس الأونروا، والعدد مرشح للزيادة؛ إذ سيكون قرابة 10 آلاف طالب يتلقون التعليم بشكل وجاهيّ، فيما يتلقى معظم الطلاب التعليم عن بُعد.

