مسؤول أممي: وضع كارثي بغزة ونوعية المساعدات لا تقل أهمية عن كميتها
قال هاميش يونغ، منسق الطوارئ الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن نوعية المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة لا تقل أهمية عن كميتها.

وقال يونغ في مقابلة مع وكالة (أناضول) التركية إن الفلسطينيين في غزة بحاجة لخيام ومشمعات (أغطية بلاستيكية)، ومياه شرب نظيفة، مؤكدا ضرورة السماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وشدد أيضا على الحاجة الماسة لتوفير الوقود والمعدات الضرورية لإنتاج المياه وتوزيعها، إلى جانب أنابيب إصلاح الآبار ومحطات التحلية.

وأضاف لدينا 50 شاحنة بانتظار الإذن للتحرك وجلب مستلزمات طبية ومواد نظافة ضرورية لإنقاذ حياة الأطفال.

وكان المسؤول الأممي يتحدث، بينما ينتظر شاحنات المساعدات مع فريقه على الطريق المؤدية إلى معبر كيسوفيم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كمية المساعدات

وسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول 653 شاحنة مساعدات لغزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد به مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة.

وهذا الرقم يقل كثيرا عن العدد المفترض دخوله بموجب الاتفاق، الذي يبلغ 600 شاحنة يوميا.

وبينما سمح الاحتلال الأحد الماضي بدخول 173 شاحنة مساعدات، بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود، لم تسمح يومي الاثنين والثلاثاء بدخول أي مساعدات، في حين عاودت الأربعاء السماح بدخول 480 شاحنة.

ولم يصدر المكتب الإعلامي في غزة حتى مساء الجمعة إحصائية بعدد شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع خلال يوم الخميس والجمعة.

وتعليقا على ذلك، قال يونغ إنه يجب أن تكون هناك 600 شاحنة محمّلة بالإمدادات يوميا، وتشمل مجموعة كاملة من المواد القادمة من القطاع الخاص والمورّدين التجاريين، إضافة إلى المساعدات الإنسانية الحيوية المقدمة من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، وفق يونغ.

وذكر أن القطاع بحاجة أيضا إلى نحو 50 شاحنة وقود يوميا، وغاز الطهي الذي أكد أنه ضروري جدا للسكان في غزة.

وأكد أن الوصول الآمن داخل القطاع شرط أساسي لتوزيع المساعدات، وقال: "نحتاج إلى حرية الحركة في جميع أنحاء غزة، حتى نتمكن من إيصال الإمدادات إلى أكثر الأطفال ضعفا، وإلى أمهاتهم وعائلاتهم التي يعتنون بها".

وضع كارثي

ووصف المسؤول الأممي الوضع في قطاع غزة بالكارثي، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات إما دمرت أو تضررت بشدة، في حين يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمأوى.

وأكد أن اليونيسيف بحاجة إلى قدر كبير من الإمدادات الغذائية من أجل معالجة آثار المجاعة في شمال قطاع غزة، وأن هناك حاجة عاجلة لبذل أقصى الجهود من أجل إدخال جميع الإمدادات التي تحدث عنها.

