"الجنائية الدولية" ترفض طلب إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 12) الإسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا من إسرائيل بإلغاء مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وذكرت القناة أن الجنائية الدولية رفضت أيضا طلبا بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وغالانت في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.ويأتي الطلب الإسرائيلي بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يعكس محاولة تل أبيب استثمار توقف القتال للإفلات من تبعات الإبادة التي ارتكبتها قواتها في غزة.وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.وقالت دائرة المحكمة في بيانين أصدرتهما إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها "سرية"، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات.ومع ذلك، قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها "لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر".وأضافت أنها ترى أن من مصلحة الضحايا وأسرهم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال.واعتبرت المحكمة أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة. وحينها، أشارت إلى أنها قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.وشملت مذكرات الجنائية الدولية أيضا قيادات بارزة في حركة (حماس) لكنها سقطت باستشهادهم في غارات وهجمات إسرائيلية.