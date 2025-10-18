(حماس): الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة باستهداف عائلة أبو شعبان في حي الزيتون

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (حماس) إن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة أبو شعبان باستهداف مركبتهم في أثناء محاولتهم تفقد منزلهم بحي الزيتون.ودعت (حماس) الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء لتحمل مسؤولياتهم بمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب.كما طالبت المجتمع الدولي بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.وفي وقت سابق مساء الجمعة، قال الدفاع المدني في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق عائلة فلسطينية إثر استهدافه مركبة مدنية تقل 11 شخصا، دون تحذيرها بعد تجاوزها ما يعرف بـ"الخط الأصفر".