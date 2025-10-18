دولي

ويتكوف وكوشنر: شعرنا بالخيانة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر جعله يشعر بـ"الخيانة" من جانب إسرائيل.

وجاء ذلك في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة (CBS) الأميركية. وأوضح ويتكوف إنه "لم يكن لدينا أدنى فكرة عن نية إسرائيل تنفيذ الهجوم. استيقظنا صباحًا لنكتشف أن ذلك قد حدث بالفعل – الرئيس اتصل فورًا، وشعرنا أنا وجاريد كوشنر ببعض الخيانة".

وأضاف جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، أن الهجوم على قطر كان السبب المباشر الذي دفع ترامب لإنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن "الرئيس شعر بأن الإسرائيليين فقدوا السيطرة، وحان الوقت ليكون حازمًا ويوقفهم عن القيام بأعمال تضر بمصالحهم على المدى الطويل".

وأشار ويتكوف إلى أن دور قطر كان محوريًا في المفاوضات كما هو الدور المصري والتركي، وأن الهجوم "أفقد القطريين ثقتهم، كما أدى إلى اختفاء قيادة حركة حماس وصعوبة التواصل معها"، مضيفًا: "كان واضحًا مدى أهمية الدور الذي لعبته قطر في تلك المرحلة".

البيت الأبيض: نتنياهو اعتذر لقطر عن استهداف الدوحة وأكد عدم تكراره

وكان قد أعلن البيت الأبيض في بيان، 29 أيلول/ سبتمبر، أن "الرئيس دونالد ترامب أدار مكالمة ثلاثية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، موضحًا أن ترامب "عبّر عن رغبته في وضع العلاقات الإسرائيلية – القطرية على مسار إيجابي بعد سنوات من الخلافات وسوء الفهم".

وجاء في البيان أن "نتنياهو أعرب خلال الاتصال عن أسفه العميق لمقتل أحد أفراد الأمن القطريين عن طريق الخطأ خلال الضربة الصاروخية الإسرائيلية ضد أهداف لحماس في قطر"، مضيفًا أنه "أبدى ندمه على انتهاك السيادة القطرية، وأكد أن إسرائيل لن تنفذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء القطري رحّب بهذه التطمينات، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة الإسهام بشكل فعّال في الاستقرار والأمن الإقليميين". وأضاف أن "الزعماء ناقشوا مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة، وآفاق تحقيق أمن أكبر في الشرق الأوسط، والحاجة إلى مزيد من التفاهم بين بلدانهم".

