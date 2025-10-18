شاهين تطلع نائب الأمين العام والتعاون الاقتصادي على الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلعت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، نائب الأمين العام للتعاون الاقتصادي (OECD) ماري بيث غودمان، على الحاجة الملحة إلى تحسين مقومات الحياة الأساسية في غزة بعد وقف إطلاق النار.برعاية شاهين خلال لقائهم غودمان على مؤتمر الحوار الحواري المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية، إلى أن الشعب الفلسطيني عاش ويلات الحرب لعامين كاملين، ولا يجوز له التسبب في هذه الظروف الصعبة.وعبّرت عن الصعوبات التي تمر بها المنطقة الغربية، وما يعاني منه سكان شعبنا بسبب الجغرافيا التوسعية لدولة الاحتلال وممارسات المستعمرين.