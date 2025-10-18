شؤون فلسطينية

(هيئة البث الإسرائيلية): أميركا حثت إسرائيل على ضبط النفس بشأن ملف الجثامين بغزة

رام الله - دنيا الوطن
أفادت (هيئة البث الإسرائيلية)، الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية حثت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على عدم اتخاذ ما أسمتها إجراءات عقابية ضد حركة حماس، على خلفية مزاعم تتعلق بعملية إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت الهيئة، نقلا عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) أن "الإدارة الأمريكية أبلغت حكومة نتنياهو بضرورة ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد حماس في هذه المرحلة".

وأشارت إلى أن واشنطن تعمل من خلال الوسطاء لتسريع استكمال بنود الاتفاق.

وفي وقت سابق الجمعة، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصعوبة الأوضاع في غزة، معربا عن أمله أن تلتزم (حماس) بتعهداتها ضمن اتفاق تبادل الأسرى.

بدورها، أكدت (حماس)، الخميس، التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وتسليم كافة جثامين الإسرائيليين، لكنها أوضحت أن العملية تستغرق بعض الوقت.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 11 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليين.

وقالت الحركة إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

لكن إسرائيل تقول إن فحوصات الحمض النووي بينت أن أحد الجثامين الـ10 التي تسلمتها ليست من بين الأسرى الذين فقدوا بالقطاع، وتشير إلى أن الجثامين المتبقية عددها 19.

وذكرت (هيئة البث)، أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، لمتابعة تطبيق الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت إلى أن حركة (حماس)، أطلقت حملة ميدانية في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بحثا عما تبقى من الأسرى الإسرائيليين.

لكن الهيئة، قالت إن الحركة لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن، مدعية أن حماس تمتلك معلومات عن مواقع دفنهم.

وبحسب الهيئة، يجري في القاهرة، نقاش بين الأطراف المعنية بشأن ملف استعادة الجثث.

وفي بيانها الخميٍس، قالت (حماس)، إن بعض جثامين الأسرى الإسرائيليين دفنت في أنفاق دمرتها إسرائيل، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفتها وهدمتها.

وأكدت أن جثامين الأسرى الذين تمكنت من الوصول إليهم سلمتهم مباشرة.

وحمّلت (حماس)، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تأخير في تسليم الجثامين، التي قالت إنها "تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك".

