الدفاع المدني بغزة:الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة بعد استهداف مركبتها دون تحذير شرق المدينة

رام الله - دنيا الوطنقال الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، إن جيش الاحتلال، ارتكب مجزرة بحق عائلة فلسطينية إثر استهدافه مركبة مدنية تقل 11 شخصا، دون تحذيرها بعد تجاوزها ما يعرف بـ"الخط الأصفر".وأوضح متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، أن المركبة كانت تقل 11 شخصا من عائلة شعبان، بينهم 7 أطفال وسيدتان، عندما استهدفها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة.وشدد على أنه "كان بالإمكان تحذيرهم أو التعامل معهم بطريقة لا تفضي إلى القتل".وأضاف بصل: "لكن ما جرى، يؤكد أن الاحتلال ما زال متعطشا للدماء، ومُصرا على ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الأبرياء".من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة باستهداف عائلة أبو شعبان أثناء محاولتهم تفقد منزلهم بحي الزيتون بمدينة غزة.وأضافت حماس أن المجزرة التي راح ضحيتها 11 شهيدا بحي الزيتون جريمة تكشف النية المبيتة للاحتلال باستهداف المدنيين.والخط الأصفر خط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي يسمح للفلسطينيين التحرك فيها على امتداد القطاع.