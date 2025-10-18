جيش الاحتلال يعلن استعادة جثة الأسير إلياهو مرغليت ويطالب (حماس) الالتزام ببنود الاتفاق



رام الله - دنيا الوطنقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استكمل إجراءات التعرف على جثة الأسير إلياهو مرغليت، وأعادها لدفنها داخل إسرائيل، في إطار الجهود الجارية لاستعادة جثث القتلى خلال الحرب على قطاع غزة.وأكد الجيش في بيان أنه "سيواصل جهوده لاستعادة جثث القتلى"، مشيراً إلى أنه "يواصل استعداداته لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق" الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس في هذا الشأن.وطالب جيش الاحتلال حركة (حماس) بـ"الوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق"، وبـ"بذل الجهود اللازمة لإعادة الجثث إلى عائلاتها"، وفق ما ورد في البيان.