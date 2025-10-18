شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن استعادة جثة الأسير إلياهو مرغليت ويطالب (حماس) الالتزام ببنود الاتفاق

رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استكمل إجراءات التعرف على جثة الأسير إلياهو مرغليت، وأعادها لدفنها داخل إسرائيل، في إطار الجهود الجارية لاستعادة جثث القتلى خلال الحرب على قطاع غزة.

وأكد الجيش في بيان أنه "سيواصل جهوده لاستعادة جثث القتلى"، مشيراً إلى أنه "يواصل استعداداته لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق" الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس في هذا الشأن.

وطالب جيش الاحتلال حركة (حماس) بـ"الوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق"، وبـ"بذل الجهود اللازمة لإعادة الجثث إلى عائلاتها"، وفق ما ورد في البيان.

وأمس الجمعة، أعلن الاحتلال تسلم جثمان أحد الأسرى في غزة، قائلا إنه نُقل إلى مركز الطب الشرعي للتعرف على هويته، ليرتفع إجمالي عدد الجثامين الإسرائيلية المستلمة إلى 11 من أصل 28.

كما أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

بدورها، قالت حركة (حماس) في بيان عبر منصة (تليجرام) إنه في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستقوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- "بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم، في قطاع غزة، عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة (20:00 بتوقيت غرينتش)".

كما أكدت (القناة 12) الإسرائيلية الخاصة أن حركة (حماس) أبلغت الوسطاء بأنها عثرت على جثمان أحد المحتجزين القتلى، وأنه سيتم تسليمه إلى الصليب الأحمر الدولي خلال ساعات الليل، تمهيدا لنقله إلى إسرائيل بعد منتصف الليل.

وقالت القناة، إن الأجهزة الأمنية في إسرائيل بدأت استعداداتها لتسلم الجثة، مشيرة إلى توتر ساد بين تل أبيب وحماس بعد ما وصفته إسرائيل بـ"خرق الاتفاق"، ما دفعها إلى تعليق فتح معبر رفح مؤقتا.

عربي

مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان أثناء قطف الزيتون

مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان أثناء قطف الزيتون

سوريا: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وسط عمليات دهم للمنازل

سوريا: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وسط عمليات دهم للمنازل

تزايد إقبال الطلاب العرب على الدراسة في مصر وسط تسهيلات جديدة في إجراءات القبول

تزايد إقبال الطلاب العرب على الدراسة في مصر وسط تسهيلات جديدة في إجراءات القبول

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين