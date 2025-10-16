مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان أثناء قطف الزيتون

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بقنبلة، الخميس، بلدة بليدا في جنوب لبنان بالتزامن مع قطف الأهالي موسم الزيتون، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتل أبيب.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) ألقت قنبلة على منطقة أبو مناديل عند أطراف بلدة بليدا في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع جني الأهالي موسم الزيتون".ولم تتحدث الوكالة عن تسجيل إصابات.كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة في قضاء صور جنوبي لبنان، حسب المصدر نفسه.ومساء الأربعاء، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على طريق صديقين - كفرا بقضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطن".كما قالت الوكالة، أمس الأربعاء، إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة على طريق بين بلدتي صديقين – كفرا، ما أدى إلى وقوع إصابات"، دون تحديد عددهم.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، واعتقلت 19 غيرهم.ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.