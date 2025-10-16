شؤون فلسطينية

جندي إسرائيلي يروي قصة صورة نشرها الاحتلال ليحيى السنوار لحظة استشهاده

جندي إسرائيلي يروي قصة صورة نشرها الاحتلال ليحيى السنوار لحظة استشهاده
يحيى السنوار

نشر جيش الاحتلال، اليوم الخميس، صورة جديدة توثّق عملية اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار، التي وقعت قبل عام في مدينة خان يونس. 

وتُظهر الصورة، الملتقطة بعد الاغتيال، العميد باراك حيرم، قائد فرقة غزة، إلى جانب قائد المنطقة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان، ورئيس شعبة العمليات السابق اللواء عوديد باسيوك، وهم يقفون فوق جثة السنوار. وستُعرض الصورة في معرض ينظمه الجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور عامين على الحرب تحت عنوان "لحظات باقية"، والمقرر افتتاحه يوم الأحد في مركز إسحاق رابين.

ووفق ما أوردته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن من التقط الصورة هو رقيب أول يُشار إليه بالحرف "أ"، وهو موثّق عملياتي في الجيش.


وروى أنه بعد بضعة أيام قضاها في لبنان، أُرسل إلى قطاع غزة وكُلّف بمهمة مع قائد المنطقة الجنوبية، مضيفاً أنه تلقى اتصالاً هاتفياً قبيل الانطلاق جاء فيه: "تغيير في الخطط، الدخول سيكون إلى رفح، والمتحدث في طريقه أيضاً من (مقر وزارة الأمن في تل أبيب)، لا يمكن الإفصاح بعد عما يحدث، لكن استعدوا وتوجهوا إلى كرم أبو سالم".

وسرد الرقيب أول "أ" تفاصيل ما جرى لاحقاً قائلاً: "ركبنا السيارة وتوجهنا إلى كرم أبو سالم. قبل الوصول مباشرة، كانت المتحدثة باسم قيادة الجنوب على الخط وقالت: من المرجح جداً أن السنوار قد تم اغتياله، أنتم ذاهبون إلى هناك، لن يكون هناك وقت كثير للتصوير، يجب نقل الجثة إلى البلاد". 

وأضاف: "بعد وقت قصير، انضممت إلى قافلة اللواء. في الطريق، بدأت أرى إشعارات عاجلة تفيد بأن الجيش يتحقق من احتمال اغتيال السنوار. صعدنا الدرج إلى الطابق الثاني، وسُحبت بطانية، وإذا بنا أمام جثة يحيى السنوار".

وتابع قائلاً: "كثيراً ما سمعت جنوداً يتساءلون فيما بينهم إن كانوا سيواجهون السنوار يوماً ما، وفجأة وجدت نفسي معه في نفس الغرفة داخل غزة، بعد عام وقليل من تلك السبت المشؤومة"، في إشارة إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبها، ذكرت صحيفة (معاريف) اليوم أن التحقيق العسكري أظهر أن وحدة من (الكتيبة 450) قصفت مبنى رُصدت فيه حركة لمسلحين، فأُصيب السنوار خلال القصف وفرّ إلى مبنى مجاور حيث جلس على أحد الكراسي. وأضافت الصحيفة أن طائرة مسيّرة للجيش الإسرائيلي حدّدت موقعه، وأثناء محاولته ضربها بلوح خشبي، أُطلقت عليه نيران كثيفة، وظل ينزف لساعات حتى توفي متأثراً بجراحه.


أخبار ذات صلة

(حماس): انتهاء أزمة تسلّم جثامين عناصر القسام ووفد قيادي يصل القاهرة اليوم الخميس

(حماس): انتهاء أزمة تسلّم جثامين عناصر القسام ووفد قيادي يصل القاهرة اليوم الخميس

&quot;مبادرة غير مسبوفة&quot;.. الرئيس الكولومبي يأمر بإرسال الذهب المُصادر لدعم غزة

"مبادرة غير مسبوفة".. الرئيس الكولومبي يأمر بإرسال الذهب المُصادر لدعم غزة

فلسطينيات ونقابة الصحافيين المصريين ينظمان جلسة حوارية حول أثر الإبادة على الصحفيات الفلسطينيات

فلسطينيات ونقابة الصحافيين المصريين ينظمان جلسة حوارية حول أثر الإبادة على الصحفيات الفلسطينيات

فلسطينيات ونقابة الصحافيين المصريين ينظمان جلسة حوارية حول أثر الإبادة على الصحفيات الفلسطينيات

فلسطينيات ونقابة الصحافيين المصريين ينظمان جلسة حوارية حول أثر الإبادة على الصحفيات الفلسطينيات

جندي إسرائيلي يروي قصة صورة نشرها الاحتلال ليحيى السنوار لحظة استشهاده

جندي إسرائيلي يروي قصة صورة نشرها الاحتلال ليحيى السنوار لحظة استشهاده

نتنياهو: سنعمل على تحقيق كل أهداف الحرب وسنعيد جثامين جميع المختطفين

نتنياهو: سنعمل على تحقيق كل أهداف الحرب وسنعيد جثامين جميع المختطفين

(أونروا): نسعى لإعادة 140 ألف طالب للدراسة في غزة ونحتاج لإدخال المساعدات فوراً

(أونروا): نسعى لإعادة 140 ألف طالب للدراسة في غزة ونحتاج لإدخال المساعدات فوراً

الخروقات مستمرة.. شهيد وعدة إصابات بجروح خطيرة في قصف مسيرة للاحتلال شرق خان يونس

الخروقات مستمرة.. شهيد وعدة إصابات بجروح خطيرة في قصف مسيرة للاحتلال شرق خان يونس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فلسطينيات ونقابة الصحافيين المصريين ينظمان جلسة حوارية حول أثر الإبادة على الصحفيات الفلسطينيات

فلسطينيات ونقابة الصحافيين المصريين ينظمان جلسة حوارية حول أثر الإبادة على الصحفيات الفلسطينيات

فلسطينيات ونقابة الصحافيين المصريين ينظمان جلسة حوارية حول أثر الإبادة على الصحفيات الفلسطينيات

فلسطينيات ونقابة الصحافيين المصريين ينظمان جلسة حوارية حول أثر الإبادة على الصحفيات الفلسطينيات

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة

منظمة &quot;هانديكاب إنترناشونال&quot; تحذّر من خطورة الذخائر غير المنفجرة بغزة وتطالب بالسماح بإزالة الألغام

منظمة "هانديكاب إنترناشونال" تحذّر من خطورة الذخائر غير المنفجرة بغزة وتطالب بالسماح بإزالة الألغام

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية الأسير مروان البرغوثي وجميع الأسرى

فتوح يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية الأسير مروان البرغوثي وجميع الأسرى

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس

مدير مجمع الشفاء: لا تحسن في الوضع الصحي بعد وقف الحرب

مدير مجمع الشفاء: لا تحسن في الوضع الصحي بعد وقف الحرب

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الاحتلال يتملص من التزاماته والوصول إلى جثث الأسرى عملية معقدة

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يتملص من التزاماته والوصول إلى جثث الأسرى عملية معقدة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان أثناء قطف الزيتون

مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان أثناء قطف الزيتون

سوريا: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وسط عمليات دهم للمنازل

سوريا: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وسط عمليات دهم للمنازل

تزايد إقبال الطلاب العرب على الدراسة في مصر وسط تسهيلات جديدة في إجراءات القبول

تزايد إقبال الطلاب العرب على الدراسة في مصر وسط تسهيلات جديدة في إجراءات القبول

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين

إسرائيل تقصف سيارة في جنوب لبنان بصاروخين موجهين