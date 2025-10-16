نتنياهو: سنعمل على تحقيق كل أهداف الحرب وسنعيد جثامين جميع المختطفين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إنه سيعمل على تحقيق كل أهداف الحرب وسيعيد جثامين جميع المختطفين.وأضاف نتنياهو في تصريح له، اليوم الخميس، بأن حكومته ملتزمة بإعادة جميع المختطفين، وسنحقق أهداف الحرب.وأضاف أن "مجزرة السابع من أكتوبر كانت وحشية"، وقال: "من حضيض السابع في أكتوبر وصلنا إلى قمّة جبل الشيخ وسماء طهران، وقد قاتلنا بقوة على سبع جبهات".وشدد نتنياهو على أنه "لا زال أمامنا الكثير من التحديات"، ونعمل على توسيع دائرة السلام". لافتًا إلى أن "كل من يحاول المس بنا سيتكبد ثمنا باهظا".