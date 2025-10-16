(أونروا): نسعى لإعادة 140 ألف طالب للدراسة في غزة ونحتاج لإدخال المساعدات فوراً

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة وضعت أولوية لإعادة 140 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة بعد أن حرموا منها بسبب الحرب.

وأوضح أن هناك أطفالاً تبلغ أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون القراءة والكتابة، مشيراً إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة هم من الأطفال، وحتى الآن لم يحدث أي تغيير في ظروفهم.

وأضاف أبو حسنة أن لدى الوكالة 6 آلاف شاحنة تحتوي على مواد غذائية تكفي لمدة ثلاثة شهور، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والأغطية التي تحتاج الوكالة إلى إدخالها بشكل عاجل.

وأكد أن وكالة "أونروا" جاهزة لتوزيع المساعدات فور إدخالها، إذ تمتلك 12 ألف موظف في قطاع غزة، إلى جانب آخرين يعملون بعقود مؤقتة.

وأشار إلى أن الوكالة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 76 عاماً في مجال توزيع المساعدات والإغاثة الإنسانية في أوقات الأزمات.

وبيّن أن "أونروا" وضعت خطة سيتم تطبيقها حال إدخال المساعدات، وتشمل ثلاثة مجالات رئيسية هي توزيع المواد الغذائية والأغطية والخيام، إلى جانب الصحة والتعليم.

