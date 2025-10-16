عربي

سوريا: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وسط عمليات دهم للمنازل

سوريا: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وسط عمليات دهم للمنازل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي نفّذت اليوم توغلا في بلدة وقرية بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا، حيث داهمت منازل المواطنين قبل أن تنسحب بعد ساعات.

وذكرت الوكالة أن القوة الأولى، المكوَّنة من 8 سيارات عسكرية، وجرّافة ثقيلة من نوع "تركس"، ودبابتين، توغلت من محيط تل كروم جبا باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية، ثم انسحبت لاحقا باتجاه القنيطرة.

كما أشارت إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية أخرى دخلت قرية أوفانيا، حيث نفّذت عمليات مداهمة وتفتيش في منزلين، قبل أن تغادر البلدة.

وأكد تقرير "سانا" أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، في انتهاك صارخ لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأضافت: "تدين سوريا هذه الانتهاكات وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها".

