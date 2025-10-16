(القناة 14): نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً لبحث ملف جثث الأسرى والانتهاكات في عمليات التسليم

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم عند الساعة الخامسة مساءً نقاشاً أمنياً حول قطاع غزة، في أعقاب ما وصفته تل أبيب بانتهاكات حماس المتكررة في عمليات التسليم.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن حركة حماس يمكنها إعادة أكثر من 10 جثث لأسرى إسرائيليين ما زالت تحتجزهم في قطاع غزة.وأضاف المصدر أن حماس لا تبذل مجهوداً كافياً لإعادة جثث الأسرى المعروفة أماكنها، رغم الاتصالات المستمرة بشأن الملف.وأقرت إسرائيل بصعوبة العثور على كافة جثث الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة بسبب طبيعة الدمار وتعقيدات الميدان.كما أرسلت إسرائيل إلى الولايات المتحدة تقديرات تشير إلى أماكن يُحتمل تواجد بعض جثث الأسرى فيها، في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين.