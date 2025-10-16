وُضعت بهدف التجسس..(القناة 15): "القسام" استخدمت شرائح إسرائيلية للاتصال بعائلات الأسرى قبيل الإفراج عنهم

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 15) الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرية لحركة حماس اتصلت بعائلات الأسرى يوم الإفراج عنهم من شرائح (بطاقات SIM) إسرائيلية.وقالت القناة إن هذه الشرائح وُضعت في أماكن معينة بقطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف جمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين، لكن تم تفعيل عدد من هذه الشرائح قبل عملية تسليم الأسرى بساعات قليلة وتلقت عائلات الأسرى اتصالات هاتفية منها.والاثنين الماضي، سمحت كتائب "القسام" لعدد من أسرى الاحتلال لديها، بإجراء مكالمات عبر الفيديو مع ذويهم، قبيل الإفراج عنهم اليوم الإثنين في صفقة التبادل.وأظهرت مشاهد بثها الإعلام الإسرائيلي، جانبا من المكالمات المصورة التي تظهر الأسرى وإلى جوارهم عناصر من وحدة الظل المعنية بحماية الأسرى في كتائب "القسام".وفي أحد الفيديوهات، تظهر والدة الأسير متان أنغريست وهي تتحدث إلى نجلها. ووالدة متان هي أبرز قائدات حراك أهالي الأسرى الذي استمر بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل وقف الحرب طيلة السنتين الماضيتين.وأفرجت "القسام" الاثنين عن سبعة من أصل 20 أسيرا إسرائيليا ستطلق سراحهم اليوم الإثنين، مقابل إفراج قوات الاحتلال عن نحو ألفي أسير فلسطيني، بينهم نحو 200 من ذوي المحكوميات العالية.