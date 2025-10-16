منظمة "هانديكاب إنترناشونال" تحذّر من خطورة الذخائر غير المنفجرة بغزة وتطالب بالسماح بإزالة الألغام

رام الله - دنيا الوطنحذّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" من خطورة الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة على حياة النازحين، مشيرة إلى أن حجم الدمار يجعل الأرض شديدة الخطورة على المدنيين.وأوضحت المنظمة أنه منذ أكتوبر 2023، أُلقي نحو 70 ألف طن من المتفجرات على غزة، ما أدى إلى انتشار واسع للمخاطر تحت الأنقاض وفي المناطق المأهولة.وطالبت المنظمة بالسماح العاجل بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الألغام من أجل تجنب خسائر بشرية جديدة بين السكان.وأشارت إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بأن ما بين 5 و10% من الذخائر لم تنفجر بعد، في ظل القيود الإسرائيلية التي تمنع إجراء مسح شامل للمناطق المتضررة.