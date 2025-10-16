فتوح يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية الأسير مروان البرغوثي وجميع الأسرى

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المجتمع الدولي ومؤسساته ومجلس حقوق الإنسان بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لحماية القائد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين الأبطال.وأشار في بيان اليوم الخميس، إلى أنهم يتعرضون لأساليب تعذيب ممنهجة تعتبر بمثابة جرائم قتل بطيء داخل سجون الاحتلال، وأكد أن الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من عنف وإرهاب وانتهاكات هو شكل من أشكال الانتقام الذي يتعارض مع جميع المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.وحذر فتوح من أن الاعتداءات الوحشية، التي تعرض لها القائد البرغوثي، بما في ذلك الضرب العنيف والعزل الانفرادي الذي نتج عنه كسور في أضلاعه وفقدان وعيه، تبلغ حد الاغتيال البطيء، مما يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.وأشار رئيس المجلس أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وخاصة وزراءها المتطرفين مثل بن غفير، تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة القائد البرغوثي وجميع الأسرى، مؤكدا أن هذه السياسات المنهجية تهدف إلى تصفية القيادات الوطنية وإذلال الأسرى وكسر إرادتهم.