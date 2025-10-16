إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.واستشهد يوم أمس المواطن سليم أبو عيشة (57 عاما) بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب على الرأس قرب الجدار الفاصل ببلدة الرام.وخلال الأشهر الأخيرة، صعد الاحتلال من استهدافه للمواطنين قرب جدار الفصل العنصري بالرام، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.