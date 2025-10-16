مدير مجمع الشفاء: لا تحسن في الوضع الصحي بعد وقف الحرب

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن الواقع الصحي في القطاع لم يشهد أي إنجاز يُذكر منذ وقف الحرب، سواء على مستوى الخدمات الصحية أو توفر الأدوية.وأكد أبو سلمية، في تصريح له، الخميس، أن الوضع الصحي لا يزال مأساوياً دون أي تغيير جذري، مشدداً على حاجة الأسرى المفرج عنهم لرعاية طبية خاصة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب.وفي وقت سابق، أكد مدير المجمع إلى أن المستشفيات التي دمرها الاحتلال خلال الحرب خرجت بالكامل عن الخدمة، مما يستدعي توفير بدائل عاجلة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للسكان.وأشار إلى أن أكثر من 350 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة لا يجدون أي علاج بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.وأوضح أن إعادة ترميم القطاع الصحي ستحتاج إلى سنوات وأموال ضخمة، مضيفا أنهم سلّموا المنظمات الدولية الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي.